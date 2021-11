Společnost Gardenline, která se do výběru také přihlásila, ale nebyla vybrána, ovšem podala námitku s níž se muselo vedení prachatické radnice vypořádat. „Podle nás je námitka malicherná, ale i tak jsme celou věc nechali posoudit právníkem. Ten nám doporučil výběrové řízení zrušit,“ zdůvodnil prachatický starosta Martin Malý. Upřesnil, že v současné chvíli vedení města vyčkává na skončení všech zákonných lhůt. Při příštím jednání radních bude výběrové řízení na dodavatele celé akce vypsáno znovu. „Podmínky, na které v námitce poukázala jedna z firem budou v zadání upraveny,“ doplnil starosta Prachatic.

Vítěz výběrového řízení bude znám zhruba do měsíce a s regenerací Štěpánčina parku by mělo začít ještě letos. Už při rozhodování o zahájení regenerace vedení města uvedlo, že ta potrvá zhruba rok. O úpravách ve Štěpánčině parku mluví Prachatičtí několik let. Samotný projekt je připraven od roku 2019 a teprve letos v červenci zastupitelé investici podpořili s tím, že nechtějí, aby se park upravoval na etapy, ale kompletně. Podle našich informací vedení města plánuje investovat peníze zčásti z rezervy města a zčásti z kontokorentního úvěru, který zastupitelé schválili už v září 2019.

Pokud se podaří začít ještě v zimě, musí jako první jít na řadu úprava zeleně, pro kterou platí vegetační klid. Kácení v parku by ale mělo být jen minimální. Součástí projektu je také úprava prostoru nad parkem a parkoviště pro obyvatele lokality Na Sadech. Centrum města a Sady by měla spojit nová pěšina. „Pokusíme se získat i dotační peníze,“ řekl již dříve prachatický starosta.