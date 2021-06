Jako první je nápad Hynka Oklešťka umístit na okraj lesa nad nemocnici lavičky. „Vede tudy vyhlídková trasa kolem Prachatic. Je odtud hezký výhled na město,“ zdůvodnil nápad. Předpokládané náklady jsou odhadnuty na 17 tisíc korun.

Jakub Nepustil navrhuje schody na pěšině ke hřbitovu. Argumentuje tím, že pěšina je využívaná, a když je mokro, je hlavně pro starší lidi nebezpečná. Podle odhadů by schody vyšly na zhruba 33 tisíc korun.

Karel Rabenhaupt navrhuje umístit do nejméně sedmi lokalit vyvýšené lavičky, kde by si mohli odpočinout jak senioři, tak i maminky. Jeho návrh by vyšel na 63 tisíc korun.