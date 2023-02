Slavnostní zahájení Festivalu Štít je připraveno na pátek 10. března od 19 hodin v Městském divadle v Prachaticích. "Hned po úvodních slovech se na pódiu představí Divadelní spolek bez NO, který nastudoval představení CO VIDěly oči zdí," upřesnila ředitelka KIS s tím, že poslední představení je nesoutěžní. Ceny pro Štít 2023 bude jako v minulých letech udělovat odborná porota. Ale ani diváci nepřijdou zkrátka. Ti totiž tradičně udělí diváckou cenu tomu přestavení, které je zaujme nejvíce.

Všechna představení Štítu začínají v 19 hodin v prachatickém Městském divadle. Předprodej vstupenek je spuštěn a je možné je zakoupit na Infocentru, on-line nebo na pokladně Městského divadla vždy hodinu před začátkem představení. Platba možná hotově i kartou. Dospělého vyjde vstupenka na 120 a studenty na 80 korun.

Program Štít a Štítek Prachatice 2023Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováO Štítek a tedy zábavu pro dětské diváky se postarají čtyři ochotnické spolky. Hned na úvod nechybí ani prachatičtí ochotníci s představením Vší silou, aneb pak se to stalo! Přestaví se ale také KOS Čkyně, SODA Svatá Maří a Marešova divadelní společnost. Štítek je už tradičně připraven na jediný víkend. A tak s sobotu 18. března spolu s prachatickými ochotníky (od 10 hodin) vystoupí ještě ti ze Čkyně s pohádkou O Šípkové Růžence (od 15 hodin). V neděli 19. března od 10 hodin děti uvidí pohádku Sněhová královna v podání Svatomářských a od 15 hodin Pohádky z Popletené Lhoty od DS Marediv. Vstupné na dětské přestavení je 60 korun. "Stejně jako v předchozích letech se děti v Městském divadle mohou v neděli zabavit při Tvořivém workshopu s DDM," doplnila Věra Houšková. Tvoření je naplánováno v neděli mezi půl druhou a třetí odpoledne. O vítězi Štítku 2023 rozhodnou dětští diváci vhození vstupenky do nádoby s názvem pohádky, která se jim nejvíce líbila.

Program Štít:



Pátek 10. března: CO VIDěly oči zdí (DS bez NO)

Úterý 14. března: Důkaz (TYJÁTR Horažďovice)

Čtvrtek 16. března: Generálka císaře Napoleona (DS Vltavan)

Úterý 21. března: Všeci (ne)kradnů (Strunkovický ochotnický spolek)

Čtvrtek 23. března: Lock-Downův syndrom aneb Hlavně klid! (ŽAS Homole)

Sobota 25. března: Slavnostní vyhlášení a Dokonalá svatba (DS Jiřího Voskovce Sázava).



Program Štítek:



Sobota 18. března od 10 hodin: Vší silou, aneb pak se to stalo! (ŠOS Prachatice)

Sobota 18. března od 15 hodin: O Šípkové Růžence (KOS Čkyně)

Neděle 19. března od 10 hodin: Sněhová královna (SODA Svatá Maří)

Neděle 19. března od 15 hodin: Pohádky z Popletené Lhoty (Marešova divadelní společnost)



Neděle 19. března od 13.30 do 15 hodin: Tvořivý workshop s DDM (doprovodný program)