"Zákaz platí pro všechny porosty, na kterých hospodaří Městské lesy Prachatice v katastrálním území Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Volovice, Petrovice, Perlovice," zkonstatoval Jan Pěsta. Ten totiž upozorňuje na velké nebezpečí pádu stromů v lesních porostech okolo Prachatic.

"Nedoporučujeme lidem ani vstup do lesů ani do Areálu lesních her na Lázních sv. Markéty, kde jsou rovněž popadané stromy. V porostech se zároveň nacházejí nestabilní stromy, které je nutno zpracovat," zdůvodnil. Škody jednatel Městských lesů Prachatice zatím nedokáže vyčíslit. Podle něj je poškozeno přes pět set stromů. "Žádáme všechny obyvatele, aby dbali tohoto zákazu a nevstupovali do lesních porostů v zájmu ochrany svého zdraví," vyzvalo vedení města Prachatice.