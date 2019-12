Parkování v centru Prachatic je potřeba zregulovat. Na tom se shodnou nejen lidé, kteří mají na náměstí trvalé bydliště, podnikatelé, ale všichni, kdo na náměstí přijedou.

Hlavně podnikatelé kritizují omezení času pro zásobování a absenci míst alespoň pro chvilkové odstavení auta v ulicích, kde vznikly zelené (abonentské) a modré (rezidentské) zóny. Několikaminutovým zastavením tam totiž předpisy porušují všichni. Na vyhrazených zónách totiž mohou stát jen ti, kteří mají platné povolení.

Zhruba čtrnáct dní ostré platnosti nového nařízení města až do konce roku navíc komplikuje fakt, že některým majitelům aut až do konce roku platí původní povolenky vydané letos v lednu. A tak i přesto, že v ulicích Poštovní či Věžní je úplný zákaz parkování, auta tam stojí. Mají totiž vydanou povolenku s platností do 31. prosince 2019 právě do těchto ulic.

PODNIKATELÉ TRPÍ

Omezení času pro zásobování vidí podnikatelé jako obrovské omezení. Věra Prenerová a Anna Štampachová, majitelky obchodu Prenesta v ulicích Křišťanova a Poštovní, konstatují, že nejsou schopny ovlivnit čas, kdy k nim ten který dodavatel se zbožím přijede. „My si přímo od dodavatele zboží vybíráme. Někdy to je deset minut, jindy půl hodiny,“ popisují. Podle nového nařízení musí dodavatel zastavit na parkovišti na Velkém náměstí. „My si tam zboží vybereme, a pak přenosíme do obchodu v Poštovní ulici. To nám připadá trochu přitažené za vlasy,“ zlobí se na prachatickou radnici, která stanovila pravidla. „Tohle nás zlikviduje a s myšlenkou obchody zavřít si pohráváme,“ shodují se spolumajitelky Prenesty.

Stejnou situaci řeší také majitelé restaurací, kterým se už stalo, že například auto s nápoji dorazilo v zakázaném čase, tedy v době od 10 do 13 hodin, a buď jeho řidič dostal pokutu od městských strážníků, nebo hospodu prostě nezavezl.

Zásobovači, kteří přivezli zboží v minulých dnech do kavárny Duras mimo stanovenou dobu do 10 a pak od 13 hodin, zaplatili stokorunovou pokutu. Růžena Mádlová, majitelka kavárny Duras na Velkém náměstí, tvrdí, že čas na zásobování nelze předem domluvit. „Hodinu nelze ovlivnit, ti lidé jezdí po celé republice. Systém, který tu město zavedlo, je pro nás malé podnikatele likvidující,“ zlobí se Růžena Mádlová s tím, že strážníci zásobovačům doporučili, aby zastavili na parkovišti a zboží do kavárny převezli na „rudlíku“. Jenže na parkovišti zase nebylo místo.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU

Majitelka kavárny své auto parkuje mimo centrum, i to je pro ní komplikované. Ví, že si může zaplatit abonentskou kartu. Ta vyjde ročně na pět tisíc korun. „Měla jsem ji, ale byla pro mě stejně zbytečná, protože jsem stejně nezaparkovala. Od platnosti nového nařízení jen stále běhám od kavárny k autu,“ konstatuje s tím, že už si objednala termín u starosty města. „K setkání, kde chci vedení města vysvětlit, že tento způsob řešení parkování je akorát k vzteku a že nás donutí naše provozovny na náměstí zavřít, ale dojde až v novém roce,“ uvedla Růžena Mádlová.

NEOPUSTÍ MĚSTO

Hned první den, v pondělí 2. prosince, co začalo nařízení, platit, nemohl podle provozovatelky Lockálu u Jelena Hany Smékalové Plzeňský Prazdroj dovézt do restaurace pivo. „Obrátili nám auto se zbožím hned v Solní ulici. Takže nám pivo dovezli až druhý den. Což je pro nás problém,“ popsala s tím, že nemají celodenní provoz a pro ně jako provozovatele je stav omezující hlavně v tom, že nemohou opustit město, protože vlastně netuší, kdy jim řidič zavolá, že právě přijíždí do Prachatic. „Vlastně do poslední chvíle netušíme, zda přijedou ve tři nebo v šest. Stojíme na značkách a čekáme. Dosud nás zaváželi prostě během dopoledne a nebyl problém,“ zkonstatovala.

DVOJÍ METR

Stejně jako ostatní Hana Smékalová poukazuje na fakt, že problém je v době konání divadla. „Městská policie se rázně zaměřuje na zásobování, šoféry rozvážkových firem jako PPL či DHL a dalších, ale když je večer divadelní představení, tak si lidi stojí, jak chtějí. Na druhou stranu je obrovský problém, když zásobování přijede pět minut po desáté ráno,“ hodnotí situaci na prachatickém Velkém náměstí.

Přidává příklad z minulého týdne, kdy stála auta i v protisměru hned od vjezdu do náměstí ze Solní ulice. „Buď platí míra tolerance pro všechny, nebo pro nikoho,“ dodává na závěr jedna z prachatický provozovatelek podniků v centru města.

Na druhou stranu se ovšem zdá, že parkování v ulicích přilehlých centru, jako jsou ulice Dlouhá či Neumannova se zlepšilo. Veronika Nebeská, která žije v Dlouhé ulici, se před začátkem platnosti nařízení obávala hlavně toho, že při příjezdu ve večerních hodinách v okolí svého domu nenajde místo a zaplatí si vlastně za parkování třeba v areálu bývalých kasáren. „Musím říct, že dost aut, která tu běžně stávala, tu není. Z mého pohledu je změna v parkování v naší ulici pozitivní,“ řekla Veronika Nebeská. I jí překvapuje, jak se parkuje i v místech, kde je parkování zakázáno. „Jako by tu byl dvojí metr,“ shoduje se s názorem dalších oslovených lidí.

Hynek Sojka žije v Neumannově ulici, kde vlastní jeden z historických domů. Z jeho pohledu se po zavedení nových placených parkovacích karet situace v ulici o dost zlepšila. Aut v ulici parkuje méně, než dříve. „Ale spíše je důvodem to, že ne všichni si zakoupili parkovací kartu. Mnozí využívají tu původní, které ještě neskončila platnost. Někteří už si obstarali novou. I nadále tu ale parkují lidé, kteří kartu nemají vůbec,“ zhodnotil Hynek Sojka. Také on tvrdí, že v ulici Neumannova chybí důsledná kontrola městských strážníků. „V tomto ohledu se v podstatě nic nezměnilo“ ujistil.

NAŘÍZENÍ MÁ NEDOSTATKY

Jakub Nepustil, zastupitel Živých Prachatic, je od začátku zastáncem nového nařízení. Tvrdí, že parkování v centru je nutné regulovat. Ale nesouhlasí s postupem radnice. „Výchozí zadání je opodstatněné a asi nebude rozporováno, i když s ním většina občanů nebyla seznámena, proto je často terčem kritiky,“ říká Jakub Nepustil.

Faktem podle něho je, že aut je příliš a pro parkování zejména v historických v ulicích míst tolik není a je nutné problematiku nějak řešit. „Pokud možno na úkor těch, kteří v daném místě parkovat nutně nepotřebují,“ vysvětluje. Má ale další výtky, které vedení radnice před platností nařízení nemělo a dosud nemá. „Chybí analýza podmínek, potřeb a vyhodnocení nedostatků předchozího stavu. Chybí vyhodnocení nároků na počet parkovacích míst v závislosti na počet domácností v centru a porovnání s možným počtem parkovacích míst v ulicích,“ dodal. Kompletní stanovisko Jakuba Nepustila najdete také na www.prachaticky.denik.cz.