Venkovní bazény ve Vimperku a v Prachaticích budou pro letošní sezonu připraveny v polovině června. Jednatel Sportovního zařízení Prachatice Karel Dvořák upřesnil, že prachatický Hulák se otevře 13. června a do konce června bude provoz souběžně jak v krytém bazénu, tak na Huláku. „Samozřejmě podle počasí. Otevírací doba bude v pracovní dny od jedné a o víkendech od deseti hodin až do osmi večer,“ doplnil. V současné době zaměstnanci Sportovního zařízení Hulák připravují na provoz. Podle slov jednatele je o standardní kontrolu bazénů, drobné opravy a údržbu. Od července pak bude Hulák otevřen denně od ranních hodin.Zároveň ujistil, že zdražování energií nebude mít letos vliv na cenu vstupného na Hulák. Zůstane stejné, celodenní vstupné vyjde dospělého na sedmdesát korun.

„Od začátku července pak plánujeme odstávku krytého bazénu až do poloviny srpna,“ doplnil Karel Dvořák. Má ale dobrou zprávu pro milovníky saunování, panoramatická sauna bude otevřena i po dobu odstávky, a to vždy ve středu a ve čtvrtek v době od 14 do 19.30 hodin.

Zhruba ve stejnou dobu, tedy v polovině června, by mělo otevřít venkovní koupaliště ve Vimperku. I ve Vimperku ale bude hrát hlavní roli při otevření počasí. „V tuto chvíli máme posečeno, provádíme nutné opravy a kontrolujeme bazénová zařízení a veškeré vybavení venkovního koupaliště jako jsou například lavičky,“ popsal jednatel Městských služeb ve Vimperku Miroslav Chval.

Novou výši vstupného na venkovní koupaliště ve Vimperku Miroslav Chval nezná. „Předpokládáme, že cena bude vyšší, ale zatím nevím o kolik,“ řekl pro Prachatický deník.