Ve středu pár desítek minut před osmou ráno se začaly před prachatickou Základní školou ve Vodňanské ulici tvořit dvě skupinky deváťáků. Jedna u hlavního vchodu a druhá ze dvora. Nesmějí se potkat. Před školou si je vyzvedávají jejich učitelky. Kdo by si myslel, že jdou rovnou na matematiku či český jazyk, mýlí se.

Nejprve omýt ruce, vydezinfikovat a pak teprve do lavice. Tak vypadá začátek výuky ve Vodňance. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Následuje mytí rukou a jejich dezinfekce. Teprve pak děti usedají do lavic. Každý sám a ještě „na střídačku“. Teprve potom mohou sundat z úst roušky. „Je to trochu horší na logistiku, ale zvládáme to,“ říká Šárka Grabmüllerová, zástupkyně ředitelky ZŠ Vodňanská. S dovětkem, že do přípravy na přijímací zkoušky se ve Vodňance přihlásilo čtyřiadvacet žáků. Škola proto vytvořila skupiny podle tříd ve složení 11 a 13 žáků. „Ti, co jsou přijatí na učební obory, neměli zájem,“ konstatovala. Do školy chodí deváťáci třikrát v týdnu na čtyři hodiny.