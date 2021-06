Starosta Prachatic Martin Malý tam zároveň o hře diskutoval se starosty měst, kde takové hřiště už mají. „Starosta z Jindřichova Hradce potvrdil, že hru chodí prarodiče se svými vnoučaty,“ popsal Martin Malý. Dodal, že taková hřiště jsou součástí mnoha parků v republice.

Stačí na vybrané místo zabetonovat do země koše. Součástí jsou také informační tabule, které vysvětlí pravidla a zároveň hráče navádějí na další herní stanoviště. „Je to hra pro všechny generace. Trefuje se létajícím diskem do koše s řetězy na co nejmenší počet hodů. Pravidla vycházejí z golfu,“ popsal Martin Malý. V republice se pořádají také discgolfové turnaje a i Prachatice mají svého zástupce. „Místního fanouška hry jsme také oslovili a pomohl nám z rozmístěním jednotlivých stanovišť,“ doplnil starosta s tím, že společně museli vyřešit přesnou trasu stanovišť, eliminovali létání talířů na silnici a hodnotili povětrnostní podmínky. Není potřeba dělat žádné cestičky, hráči chodí k zastavením v trávě. „Stačí jen sekat,“ upřesnil.

Plán prachatického discgolfového hřiště.Zdroj: archiv

Škvárové hřiště je podle vedení města zatím ideální místo. V územním plánu je sice určeno pro smíšenou zástavbu. „Víme, že jde o dočasné hřiště. Ve chvíli, kdy to bude potřeba, přemístíme hřiště jinam,“ řekl Martin Malý.

Cena na pořízení discgolfového hřiště je čtyři sta tisíc korun a vedení města momentální zjišťuje, zda by bylo možné na hřiště získat grantové peníze. Pokud je nesežene, postaví hřiště za peníze z rozpočtu. O instalaci se postará odborná firma, která koše zároveň vyrábí. „Létající talíře budou k zapůjčení. Hráči ale ve valné většině mívají svoje,“ doplnil prachatický starosta s tím, nejpozději příští rok hřiště nechá postavit.