Starosta Martin Malý následně pro Prachatický deník upřesnil, že částka bude s největší pravděpodobností rozdělena na poloviny. "Jednu odešleme na konto Člověka v tísni, druhou pak přímo na konto ukrajinského ministerstva obrany," vysvětlil Martin Malý, k čemu peníze z Prachatic poslouží.

Prachatický krizový štáb zároveň vytipovává ubytovací kapacity, kam by bylo možné lidi z Ukrajiny ve městě ubytovat. "Volné byty máme. Zhruba deset je jich k dispozici okamžitě, další deset lze připravit do několika dnů," doplnil starosta s tím, že ubytování by mělo být po dohodě Jihočeským krajem možné také v prostorách Dřípatky. "Ubytování nabízejí také soukromí vlastníci nemovitostí. Možnost ubytování je dostatek. Všichni, kdo by chtěli další ubytování nabídnout se mohou zaregistrovat prostřednictvím našich webových stránek pod záložkou Ukrajina," vysvětlil Martin Malý a dodal, že je nutné, aby taková nabídka byla koordinovaná na celém území Jihočeského kraje. Režijní náklady v městských bytech pak půjdou na účet města. Pokud jde o stravování příchozích Ukrajinců, mohou Prachatičtí využít školních jídelen, ideálně té v Domově mládeže SPgŠ, kde se vaří od snídaní po večeře. Další možnou variantou by mohla být nemocniční kuchyně.

Jak pomoci Ukrajině. Kam můžete nosit dary, kde nabídnout svoji pomoc

Prachatičtí jsou připraveni ve všech směrech. Městský úřad ve spolupráci s Úřadem práce pomůže využít možností, které nabízí sociální systém a nalezení vhodného způsobu obživy. Aby se rodiče mohli starat o zajištění budoucnosti rodin, pomůže město tím, že se postará o jejich děti. "Mateřská škola Prachatice disponuje dostatečnými kapacitami, aby bylo možné vhodným způsobem zajistit péči o předškolní děti uprchlíků. Rovněž lze pomoci i s péčí o mladší školní děti, jejich vzdělávání ale bude nutné koordinovat s krajem a státem," dodal Martin Malý.

Prostřednictvím městského webu se mohou zaregistrovat i případní dárci financí či jiných věcí, které budou lidé z Ukrajiny potřebovat. Hodit se bude nábytek, peřiny, deky, vybavení domácnosti či oblečení. "Podle seznamu, který dárci vytvoří, je pak budeme postupně kontaktovat a věci, které budou potřeba odvážet. Už jsme domluvení s vedením Technických služeb, že o případné stěhování nábytku či jiného většího vybavení bytů, pomohou," vysvětlil prachatický starosta.