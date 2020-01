Do plavecké štafety s názvem Přeplav si svůj La Manche se v soboru 1. února zapojí Prachatičtí.

Závodem dvojic na 100 metrů, které měly dohromady přes 100 let, završil projekt Přeplav svůj La Manche. | Foto: VLP / Klíma Vladimír

Pozvánka platí pro všechny plavce bez rozdílu věku. Přijít mají do prachatického plaveckého bazénu. Právě tam v jednu hodinu odpoledne začíná celorepubliková akce Přeplav si svůj La Manche. Jedná se o plaveckou štafetu, do které se v Prachaticích zapojují desítky plavců. Je úplně jedno, kolik bazénů každý z účastníků uplave. I pouhý jeden bazén (25 metrů) se do štafety počítá.