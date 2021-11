Skútr, s nímž ještě v loňské sezoně prachatické Městské lesy upravovaly běžecké stopy v lesích okolo města, je na pokraji své životnosti. Prachatičtí radní proto chtějí koupit nový stroj, který budou následně využívat především zaměstnanci Sportovního zařízení Prachatice.

Letos v zimě ještě připraví stopy nad Prachaticemi starý skútr. Radnice chce koupit nový stroj, který se využije i v létě. | Foto: Deník/ Redakce

Radní nedávno podali žádost o dotační peníze na jeho nákup. Prachatickému deníku to potvrdil starosta Martin Malý s tím, že celková cena nového zařízení by měla být kolem 1,5 milionu korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj by prý mohla zaplatit polovinu nákladů. „Jde o multifunkční čtyřkolku, kterou sportovní zařízení využije ve svých areálech i v letních měsících. Využít ji bude možné například v areálu Lesních her při úklidu i údržbu městských sportovišť a na dalších místech. Nasadit na něj půjdou pásy a právě stopovač na úpravu tras,“ popsal nové zařízení Martin Malý s tím, že protahování stop by vedení radnice i nadále nechalo v režii Městských lesů. „Hajní lesy v okolí přece jen lépe znají,“ uznal.