V předsálí se jich ujímá Hanka Rabenhauptová z prachatické radnice. Zjišťuje, zda mají senioři vyplněný osobní dotazník od ministerstva zdravotnictví a informovaný souhlas. „K tomu si připraví občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce,“ upřesňuje Hanka Rabenhauptová. Pokračují k k jedné ze čtyř registračních přepážek. „Pracovnice zkontrolují jejich registraci a dotyčného zapíší do systému. Tam se také zeptají, zda chce konzultaci s lékařem,“ vysvětluje Ivana Čížková.

Podle přání pak každý očkovaný pokračuje buď po červené, v případě, že chce konzultaci, nebo po žluté, pokud jde rovnou na očkování. Boxy na očkování jsou tři. Jednou z očkovaných byla v úterý paní Růžena ze Žernovic se svým doprovodem, která letos oslaví 89. narozeniny. Registrace trvá pár minut. Konzultaci s lékařem nepotřebuje, a tak rovnou míří k sestřičce na očkování. „Jste levák, nebo pravák,“ ptá se sestřička Veronika a následně paní Růženě vysvětlí, že když je pravák, dostane vakcínu do levé ruky. Za tři minuty pacientka už odchází do čekárny po očkování, kde se jí opět ujímají administrativní pracovníci a vypisují ambulantní zprávu ve dvou kopiích, jednu pro pacientku a druhou pro jejího praktického lékaře, a kartičku o absolvování očkování. „Tady se musí čekat zhruba dvacet minut pro případ, že by vznikla nějaká reakce,“ doplňuje Ivana Čížková.

Po dvaceti minutách čekání mohla paní Růžena Očkocentrum opustit. Celkem se v centru zdržela asi něco přes půl hodiny. „Sice nikam nechodím, ale jsem ráda, že první očkování mám,“ vypráví. Těší se, že zase k ní domů přijde nějaká návštěva. „Teď za mnou nikdo moc nechodil, báli se, aby mě nenakazili,“ vysvětluje. Termín pro druhou dávku vakcíny dostane prostřednictvím SMS zprávy.

Očkocentrum Prachatice bude pokračovat v očkování zase ve čtvrtek 25. února. Tento týden tam podle informací očkují látku od společnosti Pfizer/BioNTech.