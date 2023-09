Myslete na prevenci. Otestujte se zdarma na infekční nemoci, nabádají zástupci prachatické neziskové organizace Prevent. Také proto neziskovka poskytne zájemcům bezplatné a anonymní testování na žloutenku typu B a C, HIV i syfilis. Lidé mohou přijít bez objednání. Odběrová sanitka bude přistavena v pondělí 18.září v Prachaticích na Malém náměstí od 14 do 17 hodin.

Lidé mohou přijít bez objednání. Odběrová sanitka bude přistavena v pondělí 18. září v Prachaticích na Malém náměstí od 14 do 17 hodin. | Foto: Kateřina Malečová Suková

Lidé mohou přijít bez objednání. Odběrová sanitka bude přistavena v pondělí 18. září v Prachaticích na Malém náměstí od 14 do 17 hodin.Zdroj: Kateřina Malečová SukováSamotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek hned na místě během několika minut. Testy dokážou odhalit nejen nemoci jako je žloutenka typu B, HIV, syfilis, ale i žloutenku typu C. „K odhalení žloutenky typu C nemusí dlouhou dobu dojít, protože onemocnění leckdy probíhá bezpříznakově. Zájemci díky testu zjistí, jestli infekcí trpí a budou mít jistotu,“ vysvětluje Hana Bauerová, vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Prachaticích.

Zahájení školního roku v prachatické Národce

V České republice trpí žloutenkou typu C odhadem až 80 tisíc lidí. Za přenosem může stát nechráněný pohlavní styk, ale také nesterilní tetování nebo piercing. O infekci se lidé často dozví náhodou. Přitom pokud se včas neléčí, může se nemoc stát chronickou. Testování je příležitost, jak infekci odhalit a získat potřebné informace pro prevenci, popř. léčbu. „Lidé, kterým by test odhalil žloutenku typu C, se nemusejí bát. Léčba se v posledních letech výrazně změnila, podávají se tzv. přímo působící antivirotika v tabletách. Léčba trvá obvykle dva až čtyři měsíce podle stupně onemocnění. A šance na vyléčení je téměř stoprocentní,“ vysvětluje Hana Bauerová a zve všechny, kteří o testování přemýšlejí, aby přišli.

Lidé mohou přijít bez objednání. Odběrová sanitka bude přistavena v pondělí 18. září v Prachaticích na Malém náměstí od 14 do 17 hodin.Zdroj: Kateřina Malečová Suková