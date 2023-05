Nezisková organizace Prevent 99 nabízí v pondělí 15. května v Prachaticích bezplatné a anonymní testování na žloutenku typu B a C, HIV i syfilis. Informovala o tom Kateřina Malečová Suková. Zájemci mohou přijít bez objednání, na výsledek si počkají několik minut.

Testování na žloutenku v Prachaticích se uskuteční 15. května. | Foto: Poskytla Kateřina Malečová Suková

Odběrová sanitka bude přistavena na Malém náměstí od 14 do 17 hodin. „Chceme oslovit širokou veřejnost a motivovat lidi, aby se nebáli přijít otestovat. Jde o důležitou prevenci,“ vysvětlil Tomáš Antoňů, vedoucí Jihočeského streetworku Prevent. Samotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek hned na místě během několika minut. Testy dokážou odhalit nejen nemoci jako je žloutenka typu B, HIV, syfilis, ale i žloutenku typu C, kterou v České republice trpí až 80 tisíc lidí. „Onemocnění žloutenkou typu C může dlouhou dobu probíhat zcela bez příznaků nebo být zaměněno za jinou nemoc,“ varuje Tomáš Antoňů. Testování je příležitost, jak infekci odhalit a získat potřebné informace pro prevenci, popř. léčbu. Mobilní testování pro veřejnost zajišťuje Prevent 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc.