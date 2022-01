A protože se všechny tři akce shledaly se zájmem návštěvníků, pokračují bleší trhy i v letošním roce. „Zatím jsou připraveny termíny na tři měsíce, předpokládáme však, že se budou opakovat po celý rok, vždy zhruba čtvrté úterý v měsíci. V tomto období jsou to data: 25. ledna, 22. února a 22. března 2022. Čas konání je vždy stejný, od 10 do 17 hodin,“ řekl ředitel KreBul Zdeněk Krejsa s tím, že vstup do prodejního prostoru ze zadní části budovy přes zahradu.

Pokud by někdo chtěl do blešího trhu věnovat zboží, může tak učinit v pracovní době, a to od pondělí do pátku v čase 9 až 17 hodin.