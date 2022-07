Prachatice

Pro letošní rok nezměnilo Sportovní zařízení Prachatice ceny vstupného na veřejné koupaliště Hulák. Jednatel městské společnosti Karel Dvořák ujistil, že letošní zdražování energií nebude mít vliv na cenu vstupného na Hulák. Celodenní vstupné vyjde dospělého na sedmdesát korun. Dopoledne nebo odpoledne je možné si venku zaplavat za padesát, večer od šesti pak za dvacet korun. Děti od 10 do 15 let a senioři mají cenu v případě celodenního vstupu o třicet korun levnější. Za mladší děti, ve věku od tří do devíti let, rodiče na celý den zaplatí třicet korun. Hulák je v létě otevřený denně od deseti ráno do osmi večer. „S dětmi je to tu super, skluzavka je baví, voda je čistá. Bez auta vlastně nemáme jinou možnost a moc si to tu užíváme. Když je hezky, chodíme sem velmi často,“ hodnotila paní Ivana návštěvu prachatického koupaliště s tím, že cena za celodenní návštěvu je naprosto v pořádku. „Všude jinde je to o dost dražší,“ doplnila.