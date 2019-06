Tentokrát chce společně s dalším Čechem bojovat proti pytlákům, monitorovat nejseverněji žijící sloní stáda, sjet některou z afrických řek nebo navštívit českou vojenskou misi v Mali. I na svou druhou africkou cestu se vypraví v sedle kola, na kterém plánuje ujet až 10 tisíc kilometrů.

Sotva se Tadeáš Šíma z Afriky vrátil, už plánuje další cestu po černém kontinentu. Na kole chce tentokrát projet západní Afriku. Prvním cílem je Kongo, kde hodlá spolupracovat s českým biologem a ochráncem přírody Arthurem Sniegonem. Tento rodák z Třebíče se tam již po několik let věnuje boji proti pytlákům prostřednictvím organizace Save Elephants. Ty pomáhá stopovat a následně chytat. „Arthur se vydává za turistu, který chce koupit slonovinu a získává tak od místních informace o tom, kdo v dané oblasti pytlačí. Ve spolupráci s policií pak zorganizuje předávku, při které se tváří stejně překvapeně jako překupníci,“ vysvětluje zákulisí boje s pytláky Šíma. V poslední době v tomto boji ochráncům přírody významně pomáhají také fotopasti, které společně plánují instalovat v národním parku Odzala. „Arthur obdržel grant, takže bude mít k dispozici 50-80 fotopastí, což je skvělé,“ popisuje Šíma.

Šíma by chtěl také zdokumentovat nejseverněji žijící stádo slonů v Africe, které migruje mezi Burkinou Faso a Mali. „Rád bych se v budoucnu věnoval wildlife fotografování, takže doufám, že se tam něco naučím. Jen ta technika je poněkud dražší. Třeba se najde nějaký partner,“ doufá s úsměvem mladý cyklista. Svou cestu ale nechce strávit jen divočině. V Mali by se rád zastavil u českých vojáků na zahraniční misi. „Pokud to půjde, rád bych je navštívil. Jejich práce si velmi vážím a hrozně mě zajímá, jak tam fungují. Zatím to je ale spíš jen přání,“ popisuje cestovatel.

Rovněž by rád projel země, které při první cestě nestihl. „Rád bych projel země, které jsem při první cestě nestihl. Hlavně západní část Afriky,“ poodkrývá svůj itinerář Šíma. Vyrazit by chtěl podzim, hned jak dopíše knihu z první výpravy. Nejprve plánuje přiletět do Konga, pak šlápne opět do pedálů. Cestování na kole po Africe ale rozhodně není pro slabé povahy. „Africké cesty jsou někdy doslova horor. Stále kličkujete mezi dírami, které se po dešti mění v nebezpečné pasti. Takže pořádné kolo je základ. Já jsem měl štěstí a kvalitní kolo mi poskytnul český výrobce Apache bicycles. Drželo perfektně a zdárně mě dovezlo až do cíle,“ popisuje technické aspekty. Dnes se z tohoto kola stal výstavní exponát, který firma Apache vystavuje na veletrzích tak, jak dorazilo z Kapského města – zaprášené a špinavé. „Je to v podstatě artefakt. To kolo zažilo spolu s Tadeášem neskutečné věci, takže jsme si nedovolili jej ani umýt. Už pro něj chystáme nové,“ vysvětluje s úsměvem Štěpán Pleskač z Apache bicycles.

I z této výpravy plánuje Tadeáš Šíma psát pravidelné reportáže, ze kterých by měla vzejít další kniha. V lepším případě by mohl vzniknout i kratší dokumentární film. „Chci si také obstarat dron a natočit nějaké pěkné záběry, ze kterých bych pak sestříhal nějaký kratší dokumentární film nebo reportáž,“ popisuje své plány nadšený cestovatel z Prachatic. S sebou si prý přibalí krom kola také nafukovací člun, aby mohl sjet některou z afrických řek. „Hodně koketuji s řekou Gambie. Ale musím si o ní něco nastudovat. Nerad bych skončil v hroší tlamě,“ uzavírá své plány Tadeáš Šíma.

Tomáš Berný