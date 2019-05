Nový ceník sestavila Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice (SZ), před pár dny ho odsouhlasili prachatičtí radní. „Při tvorbě ceny jsem se držela principu hospodaření. Proto jsem vycházela z nákladů z roku 2017 i roku 2019, kdy bude nutné investovat do spotřebního materiálu pro nové služby,“ vysvětlila s tím, že náklady na jeden vstup do bazénu byly už v roce 2017 vyčísleny na 104 Kč. Více než polovinu ceny tak doplácelo město. Před dvěma lety byla návštěvnost zhruba 65 tisíc lidí, doplatek tak činil zhruba 4 miliony korun.

Doplácet bude stále. „Náklady na jeden vstup po rekonstrukci odhadujeme na 146 korun,“ řekla Radovana Kutláková. Upozorňuje ale, že právě nejdražší položkou bude jednorázové vstupné. „Tu je možné snížit v případě rodin s dětmi či skupiny osob. Nabízíme bonus 15 minut, všechny vstupy mají minimální rozsah 75 minut místo 1 hodiny,“ uvedla ředitelka SZ s tím, že každý si může v ceníku vybrat typ vstupného, které jemu, či jeho rodině bude vyhovovat. Firmy podnikající v Prachaticích mohou pro své zaměstnance využít jako zaměstnanecký benefit nákup zákaznických karet. Každý klient může využít pro nákup abonentského čipu či zákaznické karty benefity pojišťoven.

Základní vstupné: - Vstupné je rozděleno podle využití služeb. Návštěva bazénu, dětského bazénu a vířivky na 75 minut vyjde dospělého na 80 Kč, seniory nad 62, děti do 15 a studenty do 26 let na 65 Kč.

- Saunový svět na 75 minut je pro dospělého 130 Kč, seniory, děti a studenty na 110 Kč.

- Děti do 100 cm výšky mají vstup zdarma.

Radovana Kutláková vysvětlila, že při sestavování ceníku srovnávala ceny v nově zrekonstruovaných bazénech například v Táboře, Kuřimi či Sušici, i ceny cvičebních jednotek v Prachaticích, přičemž náklady na cvičební jednotku "na suchu" se pohybují v hodnotách 70 až 100 Kč. Při propočtu cen v bazénu se musí počítat s cenou za 1 minutu. Je to tak proto, že někde je nastaven ceník vstupu na 60 min a někde na 75 min. "Strukturu ceníku jsme koncipovali tak, aby byly zvýhodněny skupiny lidí, tvořící stálou klientelu, rodiny s dětmi a také neziskové místní plavecké oddíly, školky a školy. Vstupné bude sloužit k pokrytí nutných výdajů, jež jsou s užíváním takového zařízení spojeny. I tak lze předpokládat, že jednotlivé vstupy budou městem dopláceny na úroveň provozních nákladů," myslí si ředitelka Sportovního zařízení Prachatice.

Zdůraznila také, že k úpravě vstupného do prachatického plaveckého bazénu došlo naposledy před deseti lety. Cena energií, mzdových nákladů a další je po těch letech mnohem vyšší a bylo potřeba na růst nákladů reagovat. "Ve srovnání s jinými provozovateli např. skupinových cvičení byla cena za plavání nesrovnatelná. Plavání se nyní skupinovým cvičením v jiných zařízeních v Prachaticích přiblížila," konstatovala.

Pravidelní kondiční plavci mohou plavat od úterka do pátku každé ráno za cenu kondičního plavání a jeden den v týdnu bude rovněž v čase mezi 14 a 16 hodinou možné využít zvýhodněnou cenu vstupu do saun. Zájemci si mohou koupit také permanentky s možností abonentských vstupů, které mají řadu výhod, jak finančních, tak i co se komfortu klienta týká. "Naši klienti si tedy budou moci zakoupit buď zákaznické karty či abonentní hodinky. Pro firmy či jednotlivce nabízíme dárkové karty, kdy bude záležet pouze na přání klienta, jakou službu bude nejraději využívat tak, aby vstup byl pro něj co nejvýhodnější," řekla Radovana Kutláková. Ceník myslí také na majitele nevyužitých "papírových" permanentek ze starého bazénu. "Ty bude možné dále čerpat, ale s časovým omezením jejich využití do 30. června 2020," doplnila.

Podle jejích slov se lidé musí naučit pracovat tak, aby si vždy uměli vybrat produkt, který pro ně bude výhodný. "Až bude bazén dokončený, ještě před zahájením jeho provozu, plánujeme ukázat lidem bazén v rámci Dne otevřených dveří, aby naši budoucí návštěvníci měli možnost vidět, jaké prostory za tyto ceny navštíví," uzavřela.

Při pohledu do ceníků vstupného ve Volarech, Sušici i německém Waldkirchenu, které najdete ve fotogalerii, redaktoři Prachatického deníku zjistili, že ceny v Prachaticích jsou s těmito bazény srovnatelné. K ceně vstupného do bazénu mimo Prachatice je nutné připočítat také náklady na cestu.

Srovnání cen pro plavecké výcviky a oddíly nabízíme zde:

Ceník SŠ, ZŠ, MŠ - nově schválený:

MŠ

45 min 60 min 90 min

65,- Kč 85,-Kč 130,-Kč

1. až 5. třídy

70,- Kč 90,- Kč 135,- Kč

6. až 9.třídy + SŠ

75,- Kč 100,- Kč 150,-Kč

V době plavecké výuky v čase 11 – 14 hodin je součástí ceny rovněž sauna pro děti. Zájem o saunu je nutné ohlásit již při vyplnění přihlášky k plaveckému výcviku.

Ceník dříve:

MŠ, 1. a 2. třídy

45 min 60 min 90 min

55,- Kč 65,-Kč 110,-Kč



3. až 9.třídy + SŠ

65,- Kč 85,- Kč 130,-Kč



Cena pronájmu v případě nájemních smluv pro plavecké oddíly DDM, plavecká skupina důchodců - nově schválený:

Cena za nájem činí 400,00 Kč/1 hodina/malý bazén

Cena za nájem činí 200,00 Kč/1 hodina/1 plavecká dráha

Ceny dříve:

Pronájem malého bazénu: 300,00 Kč/1 hodina/malý bazén

Pronájem 1 plavecké dráhy: 140,00 Kč/1 hodina/1 plavecká dráha