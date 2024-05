Unikla vám událost posledních několika dnů na Prachaticku? Připravili jsme pro vás přehled toho, co se psalo v Prachatickém deníku v uplynulých dnech. Tak se podívejte.

1. Chlumanský trh 2024 | Video: Stanislav Falář

Správa Národního parku Šumava si jako letošní téma vybrala tlející dřevo. Odumírající nebo odumřelé dřevo v šumavských lesích je typickým znakem v bezzásahových zónách národního parku nebo v přírodních rezervacích chráněné krajinné oblasti. Stojící či ležící odumřelé stromy jsou totiž pro Šumavu typické stejně, jako ponechávání části dříví k zetlení v místech, kde se těží.

Tlející dřevo. Téma letošního roku pro Šumavu

V architektonické soutěži na novou mateřskou školku zvítězil v konkurenci nevěřitelných sedmdesáti účastníků návrh od švýcarského ateliéru Amont. Jeho autorem je architekt Logan Amont. Návrh svým řešením vhodně reaguje na umístění mezi zimním stadionem, sportovním areálem a zahrádkářskou kolonií. V urbanistickém kontextu okolí působí svou hmotu sebevědomým a zároveň přiměřeným dojmem a ve vhodném poměru dělí pozemek školní zahrady.

Vimperští už vědí, jak by mohla vypadat nová mateřská školka ve městě

Ráno na prachatickém sídlišti bylo jak vystřižené z akčního filmu. Osmatřicetiletý cizinec pod vlivem alkoholu tam naboural šest aut. Muž za volantem osobního BMW nezvládl řízení a v České ulici narazil nejprve do zaparkovaného osobního auta Hyundai. To ho ale nezastavilo a pokračoval dál na náměstí Přátelství. Z místa pěšky přešel do ulice Nebahovská, kde ještě stačil na čerpací stanici rozlít z tankovací pistole na zem zhruba dva litry benzínu a tvrdil, že by se nejraději zapálil.

Na prachatickém sídlišti cizinec naboural šest aut a chtěl se podpálit na pumpě

Vrtulník a dvě posádky hasičů zasahovali u Kahova na Prachaticku, odkud byl ohlášen pád paragladisty. Mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová upřesnila, že při příjezdu záchranářů byl paraglidista plně při vědomí a komunikoval. Muže pak letecká záchranná služba ve stabilním stavu transportoval do českobudějovické nemocnice.

Pro paragladistu letěl vrtulník do Kahova, skončil v nemocnici

Ve čtvrtek 2. května zaznamenaly přístroje slabé zemětřesení ve Volarech. Země se otřásala deset minut před desátou hodinou večer. Zemětřesení naměřené poblíž Volary mělo sílu 1,2 stupně. O zemětřesní informoval Seismologický informačních displej Temelín a Dukovany na svých webových stránkách.

Cítili jste to? Ve Volarech se třásla zem

Karel IV. se po létech dohadů a odmítání konečně usadil na lhenickou kašnu na náměstí. Po dlouhých šesti letech. Jan Veselý bojoval o vrácení sochy Karla IV. na kašnu od roku 2018. Teprve po komunálních volbách v roce 2022 a změně vedení městysu Lhenice se zastupitelé domluvili, že nechají vyrobit kopii. Volná kopie sochy sice měla být hotová už na podzim a její slavnostní odhalení se chystalo na 17. listopadu, ale nakonec z toho sešlo, protože sochař Tomáš Franta nebyl s dílem spokojen natolik, aby ho umístil na podstavec.

Lheničtí mají radost. Karel IV. sedí na kašně

Zahájení nové sezony, letos už čtrnácté, Chlumanského trhu počasí přálo, a tak se nikdo nedivil, že dorazily desítky prodejců a stovky lidí. První květnová sobota byla pro zahájení Chlumanského trhu jako dělaná. Podívejte se, jaký byl květnový Chlumanský trh.

První Chlumanský trh nové sezony byl zalitý sluncem