Pavel Sedlák (71 let, Volary), Jaroslav Černohorský (77 let, Prachatice), Magdalena Tomková (80 let, Žernovice), Eliška Šolajová (83 let, Prachatice), Marie Sabová (84 let, Prachatice), Zdeněk Ondrůšek (67 let, Týn nad Vltavou). Pohřební služba Paule, Prachatice

Věra Krížová (96 let, Vimperk), Jaroslav Švehla (82 let, Čestice), Jiří Polák (71 let, Čepřovice), Marie Maršáková (73 let, Záhoříčko). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Marie Rundová (83 let, Zdíkov), Jan Rataj (60 let, Zdíkov), Bedřich Ajm (81 let, Braškov), Pavel Hulej (81 let, Volyně), Ing. Jan Bártl (91 let, Strunkovice nad Blanicí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí.