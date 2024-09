Jiří Šuhájek (70 let, Husinec - Výrov), Jindra Kocourková (82 let, Ktiš), Pavel Kotrc (51 let, Vlachovo Březí), Marie Holubová (86 let, Babice), Jan Jemelka (74 let, Dobročkov), Soňa Bourová (93 let, Netolice), Lubomír Pošta (61 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice