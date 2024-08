Jan Vincik (80 let, Mičovice), František Kumst (94 let, Trhové Sviny), Mgr. Pavel František Bíca (79 let, Kaplice), Hana Novotná (86 let, Kralovice), Luděk Plza (69 let, Benešov nad Černou), Zhana Masalova (48 let, Zdíkov), Zdeněk Šístek (62 let, Lhenice), Jaroslava Jeřábková (69 let, Zálezly). Pohřební služba Paule, Prachatice