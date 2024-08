Věra Vacíková (83 let, Husinec - Výrov), Drahomíra Ferencová (65 let, Netolice), Jiří Zoubek (38 let, Jindřichův Hradec), Marie Troščáková (88 let, Prachatice), Jiří Viktora (61 let, Prachatice), Josef Nachlinger (85 let, Ostrov), Jiří Kubal (54 let, Blažejovice), Marie Marešová (90 let, Lhenice). Pohřební služba Paule, Prachatice