Anna Hoidekrová (93 let, Netolice), Josef Jiskra (77 let, Ktiš), Drahomíra Majtnerová (77, Prachatice), Zdenko Kocian (52 let, Trnava), Pavel Blumentritt (67, Nová Pec), Blanka Velíšková (75 let, Mříč), Štefan Varga (76, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice