Jiří Bunda (78 let, Prachatice), Danuše Machovcová (87 let, Nová Pec - Nové Chalupy), Václav Klíma (75 let, Netolice), Oldřich Kubart (79 let, Prachatice), Josef Záruba (62 let, Zdíkov), Martina Vorlíčková (40 let, Prachatice), Tibor Boroš (78 let, Volary), Karel Sláma (80 let, Netolice), Vladislav Bursa (71 let, Prachatice), Markéta Šípková (74 let, Prachatice), Marie Bromová (103 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jan Schwarz (80 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Václav Hrneček (54 let, Vlachovo Březí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí