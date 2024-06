Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Milada Seemanová (94 let, Volenice), Josef Kalík (78 let, Vlachovo Březí), Jozef Wagner (81 let, Strunkovice nad Blanicí), Jan Koudelka (82 let, Prachatice), Milan Jungvirth (76 let, Prachatice - Ostrov). Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Cmunt (67 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk