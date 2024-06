Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Anna Nekovářová (82 let, Netolice), Bartolomej Kroščen (63 let, Prachatice), Miroslav Moncol´ (74 let, Prachatice), Vojtěch Hron (88 let, Prachatice), Stanislava Vonešová (87 let, Horní Vltavice), Šarlota Smolenová (100 let, Arnoštov), Václav Hlubuček (85 let, Kůsov), Miroslav Modrovský (73 let, Slavětín). Pohřební služba Paule, Prachatice

Hubert Faber (81 let, Vimperk), Michal Junek (42 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Blažena Kůrková (82 let, Strakonice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí