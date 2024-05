Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Eva Příhodová (73 let, Hlásná Lhota), Marcela Kuklová (59 let, Prachatice), Jitka Beranová (70 let, Lhenice), Gertruda Koubová (90 let, Vlachovo Březí), MUDr. Jan Antonín Mager (83 let, Prachatice), Miroslav Bryx (53 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Eva Klírová (83 let, Vimperk), Josef Důra (73 let , Štítkov), Mgr. Vlasta Voldřichová (73 let, Zdíkov). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Miroslav Kopáček (60 let, Volyně). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí