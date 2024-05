Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Žofie Hundsnurscherová (83 let, Horní Vltavice), Jaroslav Trojan (74 let, Prachatice), František Dvořák (71 let, Prachatice), Bohumil Pech (82 let, Netolice), Jan Suchý (59 let, Lhenice), Václav Hraba (86 let, Mlynářovice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Ing. Stanislav Janda (76 let, Vimperk), Mgr. Karel Střeleček (73 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk