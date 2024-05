Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Přemysl Vít (63 let, Prachatice), Jaroslav Kalaš (77 let, Prachatice), Jiří Huňa (78 let, Horní Planá), Miroslav Svoboda (70 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice

Ludvík Lhoták (76 let, Stachy), Jaroslava Kolářová (72 let , Vacov - Miřetice). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Jiřina Falářová (83 let, Dolany). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí