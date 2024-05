Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Drahomíra Slavíková (71 let, Hrbov), Josef Poustecký (73 let, Velký Bor), Jaroslav Kysela (72 let, Prachatice), Nelly Pašek Horinková (33 let, Netolice), Apolonia Stadlerova (85 let, Žernovice), Václav Stehno (65 let, Volary), Jiří Vágner (76 let, Mičovice), Milan Friedek (87 let, Prachatice), Jarmila Hřebečková (88 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Anastázie Třísková (89 let, Malenice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí