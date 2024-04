Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Anastazie Dejmková (86 let, Prachatice), Marie Kuřitková (76 let, Netolice), Jiří Daněk (81 let, Praha), Evženie Kudrnáčová (92 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Marie Předotová (85 let, Vlachovo Březí). Pohřební služba Adámek, Vimperk