Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Anna Samcová (75 let, Volary), Jozef Balko (47 let, Prachatice), Miroslav Mlčoch (71 let, Volary), Stanislav Capůrka (77 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Miroslav Dejmek (68 let, Setěchovice), František Balcar (72 let, Budkov), Zdeněk Mašláň (74 let, Benešova Hora), Růžena Říhová (89 let, Čkyně). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí.