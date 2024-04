Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Lidiya Kravchenko (70 let, Netolice), Jan Pečeně (91 let, Kůsov), Anna Mašková (1951, Střelskohoštická Lhota), František Vaněk (89 let, Vitějovice), Hana Franke Kristejnová (75 let, Běleč), Vladimír Kafka (59 let, Netolice), Bohuslav Streid (85 let, Husinec), Jan Bárta (90 let, Křišťanov), František Šíma (69 let, Mičovice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Miroslav Dejmek (68 let, Setěchovice), František Balcar (72 let, Budkov), Zdeněk Mašláň (74 let, Benešova Hora). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí.