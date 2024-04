Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Marie Němcová (84 let, Ratiborova Lhota), Jan Sládek (89 let, Netolice), Josef Kůs (82 let, Prachatice), Helena Blazseková (89 let, Lenora), Jiří Fatura (61 let, Netolice - Petrův Dvůr), Marie Jurášová (84 let, Jelemek), Marie Fučíková (81 let, Nebahovy), Petr Friedek (75 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jaroslav Hryzbyl (93 let, Vimperk), Miluše Fleischmannová (70 let, Bohumilice). Pohřební služba Adámek, Vimperk