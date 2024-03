Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Zdeněk Štarmann (72 let, Prachatice), Ladislav Březina (53 let, Prachatice), Bohuslava Kobzová (95 let, Jindřichův Hradec), Marcela Konečná (54 let, Srubec u Českých Budějovic), MUDr. Marie Rifaiová (85 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Pavel Hložek (69 let, Zdíkov), Václav Hauser (77 let, Koječín), Jaroslava Danielová (76 let, Vlachovo Březí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí