Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Bohumila Tampírová (88 let, Prachatice, Marie Hrubá (84 let, Prachatice), Františka Hečková (95 let, Ktiš), Věra Heimlichová (92 let, Prachatice), Libuše Vinciková (87 let, Mičovice), Josef Rothbauer (70 let, Netolice), Marie Záhrebová (101 let, Prachatice), Pavel Malák (78 let, Prachatice), Jana Tomanová (79 let, Husinec - Výrov), František Mikeš (88 let, Ktiš). Pohřební služba Paule, Prachatice

Eliška Helekalová (92 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk