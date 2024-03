Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Emilie Hrochová (90 let, Prachatice), Marie Kalinová (83 let, Husinec), Václav Poncar (48 let, České Budějovice), František Kůta (64 let, Husinec), Jan Šandor (54 let, Volary), Julie Wicková (94 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Josefa Zwettlerová (73 let, Vimperk), Alžběta Schwarzová (73 let, Kvilda). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Jan Škopek (83 let, Chlumany). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí