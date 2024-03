Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Jitka Meyerová (75 let, Prachatice), František Veselý (55 let, Dub u Prachatic), Jiří Hlupý (92 let, Praha), Květoslava Vojtová (67 let, Bavorov), Olga Šatavová (88 let, Prachatice), Věra Nídlová (67 let, Prachatice), Marie Pešlová (84 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jan Kortus (67 let, Stachy - Michalov). Pohřební služba Adámek, Vimperk