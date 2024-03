Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Božena Jerieová (95 let, Praha), Jan Slavík (89 let, Dvory), Karel Knopp (85 let, Prachatice), Jan Hundsnurscher (88 let, Leptač). Pohřební služba Paule, Prachatice

Marie Lososová (77 let, Bošice), Jaroslava Wastlová (84 let, Studenec), Ludmila Chumová (103 let, Kůsov), Milada Polívková (84 let, Svatá Maří). Pohřební služba Adámek, Vimperk