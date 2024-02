Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Jaroslav Kříž (66 let, Žárovná), Helena Maunová (93 let, Husinec), Dagmar Tatárová (68 let, Volary), Marie Hanzalíková (74 let, Třebanice), Josef Paulík (64 let, Osule), Marie Mrázová (87 let, Prachatice), Jarmila Marešová (96 let, Chlumany), Jiří Švarc (77 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice

Eva Štěrbová (61 let, Kardašova Řečice), Eva Hrdličková (58 let, Vimperk), Antonín Bára (73 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Jan Hnát (88 let, Loučovice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí