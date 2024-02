Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

František Pečeně (85 let, Prachatice), Jana Poppová (79 let, Prachatice), Josef Kolář (94 let, Vadkov), Stanislav Král (87 let, Obora), Pavel Ondra (78 let, Prachatice), Štefan Vávra (85 let, Volary), Jana Stehlíková (76 let, Brusná), Lenka Kayla Adamcová (41 let, Dvory). Pohřební služba Paule, Prachatice

Václav Květoň (82 let, Čkyně), Pavel Albrecht (67 let, Dolany). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí