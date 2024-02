Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Zdeňka Špechtová (83 let, Mičovice), Ing. Bohumil Randák (74 let, Prachatice), Martin Štraus (57 let, Prachatice), Božena Vosejpková (78 let, Hluboká nad Vltavou). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jaromíra Kučerová (78 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Richard Havlíček (67 let, Lipka). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí