Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Jiří Fidler (88 let, Prachatice), Václav Zíka (79 let, Hracholusky), Zdeňka Fastnerová (66 let, Horní Vltavice), Marie Vlková (84 let, Netolice), Albína Broszová ( 101 let, Kůsov), Milan Antoni (67 let, Slavkov - Bohdalovíce), Marie Konečná (89 let, Zálezly), Ludmila Prenerová (89 let, Zdenice), Marie Mužíková (90 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Hynek Neužil (79 let, Bošice), Irma Švecová (98 let, Prachatice). Pohřební služba Adámek, Vimperk

František Kouba (91 let, Strakonice), Marie Hejtmánková (87 let, Volyně). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí