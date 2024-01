Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Milan Machovec (52 let, Nové Chalupy), Jiří Šouba (77 let, Bavorov), Marie Marková (82 let, Žárovná), Miroslav Grill (91 let, Netolice - Petrův Dvůr), Miroslav Plíšek (78 let, Želnava), Milada Kudová (84 let, Lhenice), Anna Vlášková (80 let, Netolice), Vladislav Zoul (55 let, Netolice), František Hrubeš (83 let, Lhenice), Anna Strejčková (91 let, Netolice), Jan Důra (77 let, Vlachovo Březí), Jaroslav Šlemar (87 let, Chlumany), Augustin Sobotovič (84 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice