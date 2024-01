Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Marie Jiráňová (85 let, Těšovice), Pavel Marvan (63 let, Volary), Marie Gregorová (84 let, Lhenice), Jiří Pešek (72 let, Klenovice), Marie Pešková (84 let, Husinec), Hermína Klabouchová (88 let, Husinec), Dagmar Smolenová (86 let, Volary), Marie Bryxová (76 let, Prachatice), Milan Klein (75 let, Netolice), Marie Pěstová (97 let, Chocholatá Lhota), Karel Brada (77 let, Netolice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jaroslav Tomášek (76 let, Vlkonice), Hynek Rouče (92 let, Svatá Maří). Pohřební služba Adámek, Vimperk