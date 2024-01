Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Miroslava Kubínová (97 let, Kosmo), Zdenka Machová (88 let, Vimperk), Jan Novák (71 let, Žernovice), Miroslav Janda (69 let, Lhenice), Paolo Regazzoni (76 let, Netolice), Jitka Rosová (73 let, Vlachovo Březí). Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Hadrava (71 let, Vimperk), Jaroslav Mašek (86 let, Lhota nad Rohanovem), Božena Caisová (94 let, Stachy - Chalupy), Miloslav Kluiber (93 let, Stachy), Irena Permanová (84 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Ing. Milan Hanzal (81 let, Čkyně), Václav Podlešák (78 let, Vlachovo Březí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí