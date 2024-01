Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Angelika Erna Ludačka (60 let, Volary), Blažena Šumichrastová (75 let, Jičín), Jiří Jakeš (77 let, Staré Prachatice), Anna Kovářová (83 let, Volary), Věra Šnajdrová (82 let, Lhenice), Terezie Součková (83 let, Prachatice), MVDr. Marian Křístek (86 let, Prachatice), Marie Šimmerová (73 let, Miřetice), Marie Holubová (94 let, Vrbice), Václav Mráz (85 let, Drslavice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jiří Politzer (79 let, Mojkov), Josef Kubeš (88 let, Volyně), Hana Schreinerová (87 let, Rakovník). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí