Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Stanislava Zavadilová (74 let, Prachatice), Josef Kadič (65 let, Volary), Vlasta Jánská (89 let, Volary), Jitka Jurošová (81 let, Švihov), Renáta Procházková (55 let, Dub u Prachatic), Vlasta Schneedörflerová (82 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Mizera (60 let, Kovanín), Ludmila Musilová (89 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk