Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Marie Ovčíková (88 let, Prachatice), František Vitiš (79 let, Volary), Roman Šuba (48 let, Prachatice), Marie Čužnová (80 let, Dub), Josef Štván (66 let, Rožmitál pod Třemšínem), Marie Ančičková (82 let, Prachatice), Jaroslav Hes (68 let, Bělečská Lhota), Jan Hes (72 let, Husinec). Pohřební služba Paule, Prachatice

Zdeňka Jilečková (75 let, Volary), Marie Rejšková (80 let, Vimperk), Anežka Čáchová, (74 let, Vimperk), Marie Chalupová (99 let, Krousov). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Jan Lebeda (82 let, Strakonice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí